Corsa Champions, De Grandis: “Difficile per la Lazio. Contro il Milan scontro decisivo...”

Negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha detto la sua sul finale di stagione concentrandosi in modo particolare sulla corsa per un posto in Champions che, mai come quest'anno, coinvolge molte squadre: "L’Inter ci andrà al 100%, l’Atalanta è la seconda forza del campionato e dico 80%. Poi il Milan ha qualche possibilità in più di Juve e Napoli perché ha più punti. Non mi piace parlare di spareggio ma quello di oggi ci assomiglia molto, io penso che alla fine ci andrà una tra i bianconeri e i partenopei. È vero che la Lazio ha una gara da recuperare con il Torino ma non la vedo una delle favorite per andare il Champions. L’ultima occasione potrebbe essere la sfida con il Milan. Se i biancocelesti fanno risultato possono risucchiare una concorrente".