Costa: "Incrementare vaccinazioni. Stadi? Molto dipenderà dall'andamento dei contagi"

Il Covid continua a spaventare anche il mondo del calcio. Sono ben 22 i calciatori positivi in Serie A e ogni giorno emergono nuovi casi. A partire da gennaio la capienza degli stadi tornerà a essere al 50% e non è da escludere che non possano esserci altre restrizioni. In merito il Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute, Andrea Costa ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna incrementare le vaccinazioni, c’è la necessità di fare una distinzione tra chi la fa e chi no. Non c’è dubbio che in una maggioranza così variegata, le scelte sono frutto di un compromesso perché ci sono sensibilità diverse. Noi dobbiamo assumerci la responsabilità di fare delle scelte che consentano un lento ritorno alla normalità".

STADI - "Siamo consapevoli che stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio. Lo sport dev’essere aiutato, ci sarà la necessità di sostenere anche economicamente queste attività. Privarsi del gettito degli spettatori, per alcune realtà soprattutto quelle minori, rappresenta un sacrificio importante. L’Italia ha scelto un percorso graduale, in altre realtà europee gli stadi sono già chiusi. Molto dipenderà da quello che sarà l’andamento dei prossimi giorni, le prime evidenze scientifiche ci fanno capire che c’è una variante molto più contagiosa ma che gli effetti siano meno invasivi rispetto alla precedente. Non vedo all’orizzonte ulteriori restrizioni".