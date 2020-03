Covid-19, 12 positivi alla Protezione Civile a Roma. Borrelli negativo

Il coronavirus arriva anche all'interno della Protezione Civile a Roma. Nel dipartimento di via Vitorchiano, a nord di Roma, dove si pianificano e mettono in atto le misure nazionali sono stati registrati 12 casi positivi. Ieri tutto il personale, Borrelli compreso, è stato sottoposto al tampone di controllo. Il capo dipartimento è risultato negativo al primo test e ha voluto rassicurare che non ci saranno intoppi organizzativi.