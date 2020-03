Coronavirus, altra stretta: stop immediato agli spostamenti

Altra misura contro la diffusione del coronavirus. I ministri della Salute e dell'Interno, per evitare l'esodo dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto, hanno firmato un'ordinanza che vieta gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute. La misura entra immediatamente in vigore.