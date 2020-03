Covid-19, Fontana: "Le misure sono poco rigide, oggi parlo con Conte"

Il trend dei contagi è ancora in aumento. In Italia si contano quasi 30mila malati di Coronavirus: soglia superata se si contano i guariti (4.025). La regione più colpita è la Lombardia, dove la situazione è quasi drammatica. "Oggi certamente parlerò al presidente del Consiglio per capire cosa si possa fare nel più breve tempo possibile", lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa sulle misure più rigide che vorrebbe fossero introdotte. Il problema secondo Fontana è evidente: "Ancora troppa gente non rispetta le misure di sicurezza, a mio avviso dovrebbero essere ancora più rigide .Che si prendano i provvedimenti che sono stati suggeriti".

