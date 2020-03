Covid-19, si toglie la mascherina e sputa sulla frutta del supermercato: denunciato

Brutto episodio in Italia, a Caserta. Il coronavirus ha fortemente limitato le libertà degli italiani che stanno compiendo grandi sforzi per poter contrastare la diffusione del Covid-19. Ci sono però nicchie di stolti nella nostra società che non si limitano a disattendere consigli e leggi imposte dal Governo, ma decidono addirittura di andare oltre. Così, dopo l'uomo reo di aver infettato un'equipe medica in Valle d'Aosta per rifarsi il naso pur sapendo di avere sintomi da Covid-19, oggi a Caserta è andato in scena un episodio deplorevole. Un 25enne casertano, dopo alcune segnalazioni arrivate agli investigatori della Squadra Mobile tramite i social, è stato identificato e denunciato per reato di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti delle autorità. Il ragazzo si era ripreso in un video mentre, con la scritta "Infettiamo" a sponsorizzare le sue gesta, si toglieva la mascherina in un supermercato e sputava sulla frutta esposta. Il suo smartphone è stato sequestrato per capire se ci siano altri episodi simili a quello per cui è stato denunciato. Eloquente il commento del consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli: “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso”.

