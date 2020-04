Covid-19, Standard and Poor’s riduce il rating del bond della Roma

Standard and Poor’s ha annunciato di aver rivisto al ribasso il rating del bond della Roma da 275 milioni di euro. Inoltre ha inserito il rating in CreditWatch negativo a causa degli effetti del coronavirus: quindi potrebbe essere ulteriormente rivisto al ribasso nel caso in cui la pandemia possa causare danni operativi e finanziari permanenti al calcio italiano. L'annuncio è arrivato dalla stessa Standard and Poor’s tramite un comunicato.