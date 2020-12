Covid, è morto Giovanni Sacco: indossò anche la maglia biancoceleste

Il coronavirus miete un'altra vittima nel mondo dello sport. Se ne va Giovanni Sacco ex calciatore che con la maglia della Juventus ha vinto anche uno scudetto e una Coppa Italia. Sacco aveva 77 anni e da un mese era ricoverato in ospedale proprio a causa del Covid-19. Tra le altre maglie indossate in carriera anche quella della Lazio nella stagione 1965/66 oltre a quelle di Atalanta e Reggiana. Per un decennio è stato anche allenatore.

