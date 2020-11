Covid / Il Sen. Bagnai scherza su Twitter: "Lazio almeno area giallorossa". Arriva la risposta di Burioni

In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, viene difficile scherzare. Non tutti però la pensano così: il Senatore Bagnai, nel momento in cui ha conosciuto il grado di pericolosità del Lazio, a cui è stata assegnato il colore giallo nel Dpcm appena emanato dal Premier Conte, non ha potuto esimersi da scrivere su Twitter: "Il Lazio in area gialla è una beffa! Almeno giallorossa…". Subito è arrivata la risposta del virologo Burioni, che lo ha ripreso scrivendo: "No caro senatore, questo no!".

