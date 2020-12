Covid / nuova mutazione del virus in Inghilterra: "Trasmissibilità del 70%"

Fa paura la mutazione del Coronavirus che si sta diffondendo con grande rapidità a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra. Dopo aver sentito i consigli dei virologi e dei colleghi ministri, il premier conservatore Boris Johnson è dovuto passare alle misure drastiche, annunciando un lockdown duro da oggi per la capitale e le contee vicine e tornando così allo slogan dello 'Stay at home', 'restate a casa', perché il rischio di ammalarsi sta salendo in modo esponenziale. "La variante del virus circola più rapidamente di quella precedente - ha annunciato Johnson - non ci sono prove di una maggiore letalità, che causi patologie più gravi, o del fatto che il vaccino sia meno efficace". Johnson ha però subito precisato che cosa intende per "trasmissibilità più rapida": si parla di un 70% in più rispetto alla variante sino ad ora conosciuta e combattuta dai medici.

L'OMS STUDIA LA MUTAZIONE - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della nuova variante mutata del virus del Covid. In un tweet l'agenzia Onu scrive che sta condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, "man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni".