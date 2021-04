Covid, troppi contagi nell'Herta Berlino: tutta la squadra in quarantena

Momento molto complicato per l'Herta Berlino che lotta in Bundesliga per la salvezza. Nei giorni scorsi infatti erano emersi diversi casi di positività al Covid e ora tutta la squadra si trova in quarantena per 14 giorni. Così ha deciso l'ufficio di igiene di Berlino per evitare il rischio di aumento dei contagi. La squadra di Pál Dárdai salterà quindi le gare contro Mainz, Friburgo e Schalke 04.

