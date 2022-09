Cremonese, altri biglietti per i tifosi della Lazio? Il comunicato del club

Sono stati polverizzati in pochissimo tempo i circa 2500 biglietti messi a disposizione dalla Cremonese per il settore ospiti del match di domenica. I tifosi della Lazio hanno risposto per l'ennesima volta presenti e coloreranno di bianco e celeste lo Zini. Non saranno destinati altri settori ai supporters della prima squadra della Capitale che però potranno liberamente acquisire altri tagliandi in altri punti dello stadio. Ad annunciarlo è proprio il club Lombardo con un comunicato ufficiale: "U.S. Cremonese comunica che in occasione della partita Cremonese-Lazio di domenica 18 settembre, la società non ha messo a disposizione dei sostenitori della squadra ospite biglietti a loro dedicati in settori diversi dalla Curva Nord. Si sottolinea comunque, che in base alle disposizioni vigenti, l’acquisto dei biglietti per la partita stessa non è soggetto a limitazioni e pertanto i sostenitori della squadra ospite possono liberamente acquisire tagliandi di ogni settore".