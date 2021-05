Cristiano Ronaldo salva la Juventus: il fallo di mano di De Paul dà il via alla rimonta

La Juventus vince in rimonta contro l'Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese va in rete all'83' dal dischetto dopo che l'arbitro Chiffi aveva sanzionato col calcio di rigore il fallo di mano di De Paul in area. Il vantaggio arriva subito dopo: è ancora Ronaldo a mettere la firma sul tabellino, questa volta con un colpo di testa su assist di Rabiot. Colpevole Scuffett che si lascia bucare sul proprio palo. La squadra di Gotti era stata in vantaggio per gran parte della gara con la rete al 10' di Molino. Con i tre punti ottenuti questo pomeriggio, il gruppo di Pirlo va a quota 69, a pari punti con Atalanta e Milan, lasciando il Napoli quinto a 67.

Lazio, spettacolo e blackout: Genoa affondato, ma che finale...

Lazio, si festeggia la vittoria. Luiz Felipe a Correa e Patric: "I fratelli dati dal calcio" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE