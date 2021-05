Lazio, si festeggia la vittoria. Luiz Felipe a Correa e Patric: "I fratelli dati dal calcio" - FOTO

A qualche ora dal triplice fischio di Lazio - Genoa, e con i tre punti in tasca, alcuni biancocelesti ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax. È il caso, ad esempio, di Luiz Felipe, Correa e Patric. I tre hanno optato per un'esclusiva location con terrazza per godersi il pomeriggio della domenica. Su Instagram le foto che li ritraggono insieme sono state condivise da tutti e tre. Poi, il messaggio del brasiliano ai compagni: "I fratelli che mi ha dato il calcio".

