Atalanta, Gasperini: "Champions? Siamo tutte lì". Poi la solita polemica...

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. La prima riflessione è sullo Scudetto conquistato dall'Inter, poi l'ennesima polemica sull'arbitraggio: "Penso che l’Inter lo Scudetto lo avesse vinto, se non oggi matematicamente sarebbe stato domenica prossima. Ci interessa il nostro percorso e oggi, come a Roma, potevamo raccogliere il bottino pieno".

SASSUOLO E CORSA CHAMPIONS - "Parliamo della prossima partita, non voglio entrare in polemica. Siamo tutte lì e speriamo bene. Abbiamo giocato 50 minuti in inferiorità e nonostante questo siamo andati in vantaggio. Abbiamo subito il pari su rigore e poi abbiamo avuto l’occasione del nuovo vantaggio. Nel finale abbiamo provato a vincere in parità numerica, ma è stata una partita complicata fin dall’inizio. Abbiamo comunque fatto un punto, ora pensiamo alle prossime".

