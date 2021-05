Lazio - Genoa, Immobile: "Un onore raggiungere Piola. Dobbiamo migliorare sul piano mentale"

Al termine di un rocambolesco Lazio - Genoa, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile: "Perin è un grande portiere, lo ha dimostrato oggi e nella sua carriera. Oggi è stato davvero bravo, non solo su di me. Solito calo mentale nostro che non deve succedere, abbiamo rischiato di nuovo di compromettere una partita giocata perfettamente. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Quando subiamo nei finali delle partite non è per un calo fisico, è una questione mentale. Non dovevamo subire il rigore e il 4-3. Piola ha fatto la storia di questa società, e un onore poterlo raggiungere. Per me questo è motivo d'orgoglio. Quando sbagli i rigori ti viene un po' di paura, l'importante era raddoppiare. Luis Alberto? Prima del rigore mi ha detto che non riuscivamo più a fare come l'anno scorso, che nel momento clou succede sempre qualcosa. Alla fine però oggi ce l'abbiamo fatta".