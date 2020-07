Cucchi: "Lazio, è il momento più difficile. Occorre sentire la vicinanza dei tifosi"

È tutta un'altra Lazio quella scesa in campo nelle ultime partite, a partire dalla ripresa del campionato dopo l'emergenza Coronavirus. Alle sconfitte contro Milan e Lecce ha fatto seguito una nuova disfatta, quella di questo pomeriggio all'Olimpico con il Sassuolo. Decisivo il gol di Caputo al 92', che ha portato il risultato sul 2-1 in favore degli ospiti. A qualche minuto dal triplice fischio di Di Bello, RIccardo Cucchi ha commentato la sfida. Sul proprio profilo Twitter, la storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha spiegato: "Il Sassuolo ha giocato meglio della Lazio e ha meritato la vittoria. Alla squadra di Inzaghi mancano risorse fisiche e mentali. È il momento più difficile. Devono sentire la vicinanza dei loro tifosi. Anche con gli stadi vuoti".

Lazio, Immobile si sfoga: "Qualcuno dimentica facilmente, lasciate in pace la mia famiglia" - FT

Lecce, Liverani: "Con la Lazio abbiamo avuto fortuna"

TORNA ALLA HOMEPAGE