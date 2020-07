Lazio, Immobile si sfoga: "Qualcuno dimentica facilmente, lasciate in pace la mia famiglia" - FT

La sconfitta della Lazio contro il Sassuolo ha sicuramente lasciato dell'amaro in bocca. I tifosi sono rimasti delusi dalla terza sconfitta consecutiva rimediata dalla squadra di Inzaghi, esprimendo la propria rabbia sui social. Ciro Immobile ha pubblicato uno sfogo sul proprio profilo Instagram, tramite una "storia", invitando tutti a non tirare in causa persone che non dovrebbero entrare nella questione, i membri della sua famiglia: "Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti, fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c'entra niente. Grazie".

