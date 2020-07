Marchegiani: "Non è giusto dare giudizi negativi sulla stagione della Lazio"

Dopo una stagione esaltante, la Lazio non è riuscita a riprendere il ritmo al rientro dalla sosta forzata. Ai microfoni di Sky ha commentato il momento dei biancocelesti anche Marchegiani: "Dispiace per questo momento, anche per chi ha seguito questo campionato e ha visto il percorso fatto. Anche la partita di Bergamo non era stata negativa, la Lazio aveva giocato. Non è giusto che rimanga un giudizio negativo in una stagione che dovrebbe essere considerata esaltante. È una squadra che meriterebbe di finire con gli onori che ha avuto prima della pausa".