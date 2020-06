D'Amico: "Lazio, puoi lottare per lo Scudetto. Torino? Risultato non scontato"

La lotta Scudetto è ancora viva, dopo la sconfitta con l'Atalanta la Lazio è subito tornata in pista battendo la Fiorentina. Oggi, gli uomini di Inzaghi se la vedranno invece con il Torino. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex biancoceleste D'Amico: "Questa partita è strana perché il Toro deve togliersi dalla zona critica e la Lazio deve lottare per vincere lo scudetto, quindi, è una gara delicata e importantissima per entrambe. Quando si sta provando a vincere lo scudetto l’entusiasmo è maggiore, però, le motivazioni per chi deve andare molto in alto e per chi non vuole andare molto in basso dovrebbero essere le stesse, dovrebbero essere a mille per provare a raggiungere l’obiettivo che sicuramente all’inizio non era per la Lazio vincere lo scudetto e per il Toro doversi salvare. Punti deboli della Lazio? Mah, è difficile dirlo perché è una squadra che sta lottando per lo scudetto. Ogni tanto Strakosha sbaglia, ma lo fanno tutti i portieri del mondo per cui credo che non sia neppure questo il punto debole. E’ una squadra abbastanza omogenea che lascia poco agli avversari”.

PRONOSTICO - "Risultato scontato in Torino - Lazio? Se si sottintende la vittoria della Lazio dico no, perché non esiste una partita dal risultato scontato. La Lazio è andata in difficoltà con la Fiorentina e come si diceva prima questo è un periodo particolare. Non è la Lazio di tre mesi fa e allora il risultato sarebbe stato quasi scontato perché la squadra sta ancora cercando la continuità di prestazione e di risultati che aveva prima per cui vale la determinazione al raggiungimento dell’obiettivo, la condizione fisica e mentale e tante altre cose. Il risultato fra Torino e Lazio non è assolutamente scontato”.