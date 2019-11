D'Amico: "Seguo solo la Lazio, il calcio mi annoia. Immobile-Belotti? Non capisco i giornalisti"

Vincenzo D'Amico, cuore laziale e del resto poco importa. Anche allo stesso ex attaccante, innamorato della Lazio, non tanto del calcio di oggi: "La Lazio la guardo sempre perché mi interessa, ma il resto del calcio mi annoia. Anche le partite della nazionale, se ho qualcosa di meglio da fare, non le guardo. Poi magari mi vedo le fasi salienti successivamente", ha detto a Radio Incontro Olympia. Poi anche una battuta sul dualismo Immobile-Belotti: "Non capisco i giornalisti che scrivono che Belotti dovrebbe essere il titolare dell’Italia all’europeo perché gioca per la squadra. E Immobile allora? Non ho mai visto un attaccante correre come Ciro per aiutare i compagni”. Infine D'Amico ha parlato anche dell'Italia di Mancini: “Questa è una bella nazionale, ma vorrei vederla contro avversari più ostici. Ci sono in rosa dei giocatori, anche giovani, che potrebbero diventare importanti. Altri lo sono già, almeno in Italia. Il problema è che molti nel nostro paese hanno fatto e stanno facendo benissimo, ma poi all’estero scompaiono. Mi viene in mente un calciatore che io adoravo, Antonio di Natale: grandissimo in Italia, ma fuori contava poco o nulla”.