Dalla Cina arrivano i medici esperti in Covid-19: con loro 9 tonnellate di materiali sanitari

La lotta al coronavirus passa anche dagli aiuti dei paesi esteri. La Cina, in questa direzione, ha dimostrato da subito una grande apertura verso l'Italia. Poco fa è stato confermato ufficialmente come domani partirà da Shanghai un secondo team di cinesi con un curriculum ben preciso: esperti in Covid-19. Con loro arriveranno anche 9 tonnellati di materiali sanitari fra attrezzature varie, ventilatori polmonari e monitor, tutti donati. L'atterraggio è programmato a Milano e i medici cinesi opereranno localmente.

