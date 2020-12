Damiano 'Er Faina': "La Lazio ha insegnato il calcio al Borussia Dortmund" - VD

Damiano 'Er Faina', personaggio del web e tifoso biancoceleste, ha commentato su Instagram il pareggio ottenuto questa sera dalla Lazio contro il Borussia Dortmund: "Abbiamo insegnato al Borussia Dortmund come si gioca a pallone in due partite, gli abbiamo praticamente insegnato il calcio. Poi loro fanno due tiri in porta e pareggiano. Purtroppo ce la dovremo giocare all'ultima col Bruges, ma abbiamo massacrato il Dortmund. E il primo gol non c'era".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

B. Dortmund - Lazio, Capello: "Biancocelesti belli anche in Europa. E che freddezza Immobile..."

Lazio, Condò: “Finire dietro al Borussia Dortmund sarebbe un rimpianto”

TORNA ALLA HOMEPAGE