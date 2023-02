DAZN, c'è il comunicato riguardo i disservizi di rete

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora problemi per gli utenti DAZN. Questa volta la piattaforma di streaming c'entra poco. I disservizi, puntualmente segnalati, nascono dalle difficoltà che sta avendo nel funzionare uno dei principali operatori telefonici nazionali (Telecom Italia). L'emittente ha pubblicato un comunicato attraverso i canali social ufficiali in cui spiega la situazione: "Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli".