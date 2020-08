De Canio: "James Rodriguez potrebbe ritrovarsi alla Lazio"

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, IL RITIRO DI AURONZO A PORTE APERTE: ARRIVA LA DECISIONE DELLA REGIONE Adesso è ufficiale. I tifosi della Lazio che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore dal 23 agosto al 4 settembre potranno assistere sia agli allenamenti che alle partite della squadra. Nella giornata di ieri è arrivata la delibera da parte della Regione... Adesso è ufficiale. I tifosi della Lazio che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore dal 23 agosto al 4 settembre potranno assistere sia agli allenamenti che alle partite della squadra. Nella giornata di ieri è arrivata la delibera da parte della Regione... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, SI RIAPRE LA STRADA CHE PORTA A KUMBULLA: LA SITUAZIONE L'Inter non ha mai formalizzato la sua offerta al Verona e ora ha virato su Milenkovic, la Lazio ora punta a strappare il sì di Setti. L'Inter non ha mai formalizzato la sua offerta al Verona e ora ha virato su Milenkovic, la Lazio ora punta a strappare il sì di Setti. VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, IL PISA PENSA A PALOMBI PER L'ATTACCO Il mercato sta entrando nel vivo. La Lazio studia le mosse per la prossima stagione, progettando una squadra che possa affrontare la Champions League nel migliore dei modi. L'attenzione però è rivolta anche alle cessioni: tra i nomi in uscita... Il mercato sta entrando nel vivo. La Lazio studia le mosse per la prossima stagione, progettando una squadra che possa affrontare la Champions League nel migliore dei modi. L'attenzione però è rivolta anche alle cessioni: tra i nomi in uscita...