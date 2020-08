David Silva, il padre replica: "Non c'era niente di chiuso, ognuno decide quel che vuole"

La decisione di andare alla Real Sociedad è arrivata nella serata di ieri come un fulmine a ciel sereno. David Silva sembrava essere ad un passo dalla Lazio e invece lo spagnolo ha scelto di tornare in Liga lasciando con un pugno di mosche la società biancoceleste. Nella giornata di oggi il ds Tare ha detto la sua sulla questione e subito è arrivata la replica del papà del giocatore, David Jiménez, ai microfoni di Radio Marca Donostia: "Quando alla Lazio hanno detto della trattativa con la Real non hanno reagito male, alla fine non c'era niente di sicuro. C'erano contatti con la Lazio, ma anche con la Real e altre squadre, poi mio figlio ha preso la decisione di andare alla Real. Non c'era niente di chiuso, a David ha sorpreso la reazione del club. Ognuno può decidere quel che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Perciò non capisco perché lo tirino in ballo come uomo, non aveva un discorso chiuso con la Lazio, c'erano anche altre squadre che avevano parlato con lui".

