Salomone sul caso Silva: "Per la Lazio conta molto la parola. Ma la moglie..."

Ha creato non poco scalpore la vicenda David Silva, che sembrava essere a un passo dal trasferimento alla Lazio e che alla fine ha firmato per la Real Sociedad. Il ds Tare ci è andato giù pesante nella nota ufficiale pubblicata questa mattina, e anche i tifosi non hanno apprezzato il comportamento del calciatore spagnolo che - a quanto pare - aveva assicurato alla società biancoceleste di voler sposare il progetto laziale. Ma non per tutti la parola data ha lo stesso valore, spiega Luigi Salomone ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Per la Lazio la parola ha una certa importanza. E' stato così nella trattativa che ha portato Milinkovic a Roma e lo sarebbe stato anche per David Silva. Ma poi quando subentrano le questioni familiari cambia tutto. Magari la moglie si è impuntata di voler trasferirsi in Spagna e alla fine è andata così. Adesso però occorrono pazienza e fiducia. Sul mercato la priorità è quella di accontentare il tecnico: sarà giusto inserire esperienza in rosa ma serve anche ringiovanire".