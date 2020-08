Calciomercato Lazio, David Silva alla Real Sociedad: le reazioni dei tifosi sui social

Un annuncio che sa di beffa: "David Silva alla Real Sociedad". Dopo aver sfiorato il sogno fino quasi ad acciuffarlo, i tifosi della Lazio devono arrendersi di fronte al mancato trasferimento dello spagnolo nella Capitale. Un'operazione nata con delle difficoltà ma che, col passare dei giorni, sembrava essere andata sui binari giusti. E che riscontrava, indubbiamente, il favore del popolo biancoceleste. I sostenitori avevano cercato di avere un ruolo di primo piano nella trattativa, convincendo il 'Mago' a sposare la causa tramite messaggi su qualunque social network. David Silva, come solo un vero campione sa fare, non sembrava aver diviso la tifoseria, convinta che il suo fosse davvero il nome giusto per una stagione da vivere anche sui palcoscenici della Champions. Gli attestati di stima, d'affetto e in alcuni casi anche d'amore nei confronti del 'Chino' si sono trasformati in serata in parole di rabbia, rammarico. Ma nello stesso tempo d'orgoglio, perché chi non vuole abbracciare la Lazio dimostra di non meritarla.

DAVID SILVA NEL MIRINO - "Chi non apprezza, non merita". È questo il pensiero di tanti tifosi biancocelesti, delusi dal comportamento di David Silva che, secondo le ultime indiscrezioni, aveva raggiunto un accordo totale con il club, al punto da aver fissato anche le visite mediche a Roma. Ecco allora che i social network dello spagnolo sono stati letteralmente invasi da commenti pieni di rabbia: "Real Sociedad? Non sai che ti sei perso a non venire alla Lazio", ma anche "Sarai pure un campione del mondo, ma un uomo la cui parola vale zero è un uomo minuscolo". Il disappunto dei tifosi è palpabile: "Caro David Silva, ti ho amato come giocatore da sempre, ma la delusione per la tua scelta è addirittura superiore a quella di non vederti con la maglia della Lazio". Lo spagnolo non ha rispettato la parola data. Pronto per lui l'amore grande di un popolo intero, compagni già entusiasti di averlo in squadra, una stagione da vivere confrontandosi con le big d'Europa. Probabilmente non è bastato. A pesare, motivazioni familiari, e soprattutto il parere della moglie. David Silva non ha voluto imporsi e ha lasciato andare la grande occasione della Serie A, di una nuova sfida, per un insipido ritorno in patria.

L'INVITO ALLA SOCIETÁ - Sfuma il classe '86, ma il mercato è ancora nel pieno del suo sviluppo. E allora, accanto ai commenti dei tifosi arrabbiati con l'ex City ci sono quelli di chi si rivolge direttamente alla società. All'interno del popolo biancoceleste, c'è chi è stanco di sperare fino all'ultimo nell'arrivo di un grande nome per poi arrendersi di fronte al mancato trasferimento e, magari, all'approdo di uno sconosciuto, di una scommessa. Che, ad onor del vero, la società ha vinto svariate volte. La prossima stagione ci sarà la Champions, e la Lazio non vuole fare brutte figure. David Silva non verrà? Va bene, ma bisogna subito virare sui profili giusti, non perdere più tempo: "Che barzelletta Silva alla Real Sociedad. E noi che ancora ci crediamo", "Ogni anno la solita storia. Tranquilli che tornano Durmisi, Wallace e Berisha. Ecco il mercato da Champions", "Adesso mi aspetto un mercato perfetto, perché la bocca al nome importante l'abbiamo fatta e va appagata". In casa Lazio è tempo di riflessioni, di commenti e di reazioni. Dei tifosi e della società. Per crescere, aumentare la propria competitività e, soprattutto, per avere in squadra solo chi dimostra di meritarlo. Perché l'amore va meritato. Quello della Lazio e della sua gente. Capito David?

Calciomercato, Romano: "Lazio furiosa, la Real Sociedad ha contattato in segreto David Silva"

UFFICIALE - Calciomercato Lazio, David Silva va alla Real Sociedad: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE