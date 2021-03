De Sisti: "La Lazio ha grandi potenzialità, ma la rosa è corta"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo De Sisti per parlare di Lazio: "La Lazio tecnicamente ha tutto per raggiungere nuovamente la Champions. Sarà fondamentale ritrovare le reti di Immobile, fondamentale per capitalizzare la qualità del proprio centrocampo. Forse la squadra di Inzaghi sta vivendo un momento di rigetto dato da diverse situazione. Si fa di tutto per giocare le competizioni europee per poi avere difficoltà ad essere competitivi quando si gioca ogni tre giorni. La Lazio ha grandi potenzialità, ma come tante altre squadre non ha un organico che gli permette di alternare giocatori senza pagare dazio".