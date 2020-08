De Vrij, la nuova comfort zone fa rima con zero titoli: i numeri

"Anche se qui sono felicissimo e mi sento a casa, a volte bisogna uscire dalla propria comfort zone per poter raggiungere gli obiettivi desiderati". Il 20 febbraio del 2018 con questo post social, Stefan de Vrij annunciava la sua intenzione di non rinnovare il contratto con la Lazio. Da lì a poco si sarebbe saputo del suo passaggio all'Inter con tanto di ultima giornata thriller con biancocelesti e nerazzurri a giocarsi un posto in Champions. Ricordi sbiaditi, ma che il popolo capitolino non ha di certo dimenticato. Non è un caso che, dopo la sconfitta in finale contro il Siviglia, in tanti abbiano esultato proprio per il centrale olandese. Troppa la delusione per un addio a parametro zero dopo che società e tifosi lo hanno aspettato per più di un anno dopo l'infortunio al ginocchio. Dopo due anni sotto la Madonnina è ora di fare i bilanci per de Vrij che soprattutto ha un tondo zero nella casella dei titoli vinti. Una finale europea è prestigiosa, è vero, ma se non alzi al cielo il trofeo arrivare vicino conta poco. A 28 anni e mezzo l'orange può vantare solo una Supercoppa Italiana vinta con la maglia della Lazio. Un palmares povero per un centrale del suo livello, considerando anche il fatto che negli ultimi ventiquattro mesi i suoi ex compagni hanno alzato al cielo due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana). Insomma al momento la scelta fatta dal miglior difensore della Serie A (premio riconosciutogli al termine della stagione 2019/20) non sta pagando come avrebbe sperato. Chissà se ha nostalgia della vecchia comfort zone?