Una sconfitta amara quella della Lazio a San Siro contro l'Inter, in seguito a una partita ben giocata. Ai microfoni di TMW anche Luigi Delneri ha detto la sua: "L'Inter il primo posto se lo è guadagnato con il lavoro, ora è una squadra in gran forma. Ha vinto una partita difficile contro la Lazio, che forse avrebbe meritato qualcosa in più".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE