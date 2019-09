Lazio, Acerbi: "Usciamo da San Siro a testa alta. Peccato per i tre punti"

La Lazio torna a casa da San Siro con 0 punti in tasca, ma non per questo è tutto da buttare. I biancocelesti avrebbero meritato almeno il pareggio dopo i primi 45 minuti, prima si calare nella ripresa permettendo all'Inter di conquistare il massimo risultato con il minimo sforzo. Una partita di cui è soddisfatto, nonostante tutto, anche Francesco Acerbi. Comunque non manca l'amarezza per aver sciupato tante occasioni da gol. Ecco cosa ha scritto il 33 della Lazio su Instagram: "Usciamo da San Siro a testa alta dopo una buona prestazione, ma con l'amaro in bocca per non aver portato a casa punti".

