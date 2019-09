Nela: "Se la Lazio avesse battuto l'Inter 4-1 non avrebbe rubato nulla"

Sebastiano 'Sebino' Nela, ex difensore della Roma, ha parlato a TMW Radio della sfida tra Inter e Lazio andata in scena ieri sera a San Siro. La squadra, secondo lui, avrebbe meritato di più. Ecco il suo pensiero: "Se la Lazio avesse vinto 3-1 o 4-1 nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ha fatto un'ottima gara. L'Inter non è bella ma vince, i numeri dicono che questa squadra c'è e va".

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

L'ANGOLO TATTICO DI INTER-LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE