Derby, la stampa estera elogia la squadra di Sarri: "La Lazio manda Mou dai leoni"– FOTO

RASSEGNA STAMPA - Del derby se ne parlerà ancora e ancora, episodi vittoria sconfitta rigori. Una cosa sola è certa e non si può obiettare, la Lazio ha vinto. Tre i gol dei biancocelesti che hanno atterrato l’eterna rivale, prima Sergej Milinkovic Savic poi Pedro e ciliegina sulla torta Felipe Anderson. La partita si chiude 3 a 2 e la Lazio si aggiudica la stracittadina. La stampa estera si unisce agli elogi per la squadra di Sarri così scrive L’Equipe: “La Lazio domina la Roma nel derby”. Dalla Spagna prima Marca: “La Lazio manda Mourinho dai leoni”. Non è sfuggito a Mundo Deportivo e al Mirror che uno dei gol è stato realizzato da un ex giallorosso. Gli inglesi scrivono: “Jose Mourinho ricorre a vecchie scuse dopo che Pedro è tornato a perseguitare il boss della Roma”

