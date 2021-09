La Lazio vince il derby e il web si scatena: ecco i migliori meme - FOTO

Con il fischio finale di Lazio - Roma termina il fiato sospeso per l'ansia e comincia l'inevitabile girandola degli sfottò, questa volta indirizzati ovviamente ai giallorossi. Il popolo laziale del web non si è fatto pregare e ha subito cominciato a sfornare meme, prendendo di mira prima di tutto Mourinho per via della frustrazione ostentata nel postpartita: l'immagine più usata è quella del famoso murale del tecnico romanista in Vespa, ritoccata ora con Sarri che gli espira fumo di sigaretta in faccia, ora con Pedro che sbuca sorridente alle spalle di Mou, ora con uno zaino da rider sulle spalle dello Special One e la didascalia "Tre pizze?". Se si parla di meme poi non possono mai mancare quelli a tema The Office, come quello de Il Laziale Ponderato con Michael Scott che guarda commosso Sarri che solleva Olympia sotto la Nord. Ricorrenti le vignette con i protagonisti che fanno il gesto del tre con la mano, che siano il Papa o lo stesso Mourinho, mentre c'è anche un grande ritorno che si ritorce contro gli autori romanisti: si tratta del meme che ritrae la Roma mentre fa l'elemosina alla Lazio dandole Pedro. Col sennò del poi, forse era meglio farlo rimanere a Trigoria...