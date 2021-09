Lazio - Roma: proteste sul contatto Hysaj - Zaniolo, ma c'è il dubbio fuorigioco - FOTO

"Il fallo di Hysaj su Zaniolo è da rigore netto". Dal triplice fischio non si fa che parlare d'altro in casa Roma. Le proteste vibranti di Mourinho nel post partita animano l'ambiente giallorosso. La rete di Pedro sul capovolgimento di fronte, poi, rende il tutto più amaro da digerire. Ma andiamo con ordine, è il 19' quando Cristante crossa per Zaniolo che, spalle alla porta, cade dopo un contatto con Hysaj. Guida lascia correre tra le proteste e sul contropiede della Lazio, Pedro è chirurgico nel battere Rui Patricio. L'arbitro, dopo il check del Var, convalida il gol. Le ipotesi sono due la prima è che l'arbitro abbia visto il contatto e abbia valutato l'intensità come non punibile. Dai social, però, spunta anche un'altra ipotesi legata a un fotogramma specifico. Nel momento in cui Cristante crossa, Zaniolo sembra essere in fuorigioco. L'inquadratura è la classica del match dal lato Monte Mario e non permette di avere la certezza assoluta sulla posizione irregolare del calciatore. Qualora, rivedendo l'azione, il Var avesse individuato la posizione irregolare, il successivo contrasto con il difensore biancoceleste non deve essere più analizzato perché successivo. Potrebbe essere una spiegazione che, in attesa di una risposta ufficiale, potrebbe togliere una giustificazione a Mancini e compagni. Si spiegherebbe così anche il lungo check in sala Var per analizzare, dopo il tracciamento delle righe, l'eventuale offside dell'esterno giallorosso.