Di Marzio: "Vedo bene la Lazio per la Champions, Milan scoppiato"

Una vittoria importantissima quella maturata ieri dalla Lazio che grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Immobile ha battuto per 3-0 il Milan di Pioli, diretta concorrente per la Champions. Mister Gigi Di Marzio ha detto la sua in merito ai microfoni di TMW Radio: "Lì davanti vedo bene la Lazio, mentre il Milan è scoppiato. La squadra non gioca più, mancano risultati e prestazioni. E col calendario che ha sembra quella che rischia di più in zona Champions".

