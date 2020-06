Di Matteo: "Complimenti alla Lazio. Inzaghi bravissimo, Tare grande ds"

Finalmente aria di campionato, la Lazio potrà riprendere il discorso dove lasciato: c'è uno Scudetto per cui combattere. Le imprese biancocelesti hanno ovviamente superato i confiniti nazionali. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Di Matteo ha parlato della lotta per il vertice della Serie A: "La Juventus è una macchina collaudata. La Lazio ha l'allenatore più sereno in circolazione: Simone Inzaghi è bravissimo. I complimenti vanno però estesi alla società. Tare è un direttore sportivo che sa sempre trovare i giocatori funzionali al progetto-Lazio".

