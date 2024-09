Dinamo Kiev, Shovkovskyi: "Lazio? Che emozione affrontarla! La sua difesa..."

Fonte: Dai nostri inviati ad Amburgo - Alessandro Zappulla e Antoniomaria Pietoso

“Non posso spiegarvi cosa provo, è una nuova esperienza per me da allenatore. Abbiamo una squadra che gioca per il club ma anche per la nazione che rappresenta, abbiamo avuto poco tempo per recuperare. Nuova formula? Non abbiamo grande esperienza nel giocare a gennaio, di solito per noi è periodo di pausa. È un altro tema, senza considerare la situazione in Ucraina. Sono circostanze complicate, ma è una competizione europea e per noi affrontare la Lazio, che è una delle squadre più importanti dei top 5 europei, è qualcosa di speciale. Non vediamo l’ora di giocare con loro".

Oleksandr Shovkovskyi, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match raccontando le emozioni di giocare in Europa League e contro la Lazio. I problemi difensivi della Lazio non sono un problema per il tecnico: “Abbiamo guardato tutte le gare dei biancocelesti: la Lazio ha sempre segnato ma anche sempre subito gol. All’ultima gara hanno preso due gol da rigore, per noi è importante analizzare gli avversari e sviluppare le varie fasi di gioco per concretizzare il nostro lavoro. Allo stesso tempo abbiamo avuto problemi logistici: da ieri quando abbiamo lasciato il centro sportivo a quando siamo arrivati in hotel sono passate diciannove ore”.

Il tecnico sorvola anche sul fatto che la Lazio subisca gol nei primi minuti: “Significa che dopo 15 minuti la gara è finita? Sarà un match interessante, spero che i tifosi si divertano e noi saremo pronti e concentrati per tutti i novanta minuti della gara. Noi scenderemo in campo per fare bene e vincere, quello che voglio vedere è una squadra che vuole i tre punti”.

Shovkovskyi parla anche dei vantaggi di aver affrontato la Lazio da calciatore: “Sicuramente sono due situazioni diverse da calciatore e da allenatore. Ma allo stesso tempo non essendoci più il vantaggio dei gol fuori casa cambia poco. È importante segnare, vincere per fare il maggior numero di punti possibili”.