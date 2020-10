DIRETTA - Calciomercato delle altre: la Juve prende Chiesa, Douglas Costa al Bayern

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Entra Chiesa, esce Douglas Costa. Dopo l'acquisto del giovane della Fiorentina, la Juventus ufficializza la cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco. Il brasiliano, che dal 2015 al 2017 ha giocato per i tedeschi, arriva in Baviera in prestito per una stagione.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e dopo il no di Milik sembra aver virato su Piatek. Come riporta Tuttomercatoweb.com l'accordo tra la viola è il giocatore sarebbe stato trovato sulla base di un quadriennale con opzione per il quinto anno a 3,5 milioni a stagione. Intesa ancora da raggiungere con l'Herta Berlino che chiede 27 milioni.



AGGIORNAMENTO ORE 15:20 - Secondo Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe tentando un ulteriore rilancio per Smalling, arrivando a offrire 15 milioni bonus compresi al Manchester United. I giallorossi, in attesa di una risposta, virerebbero su Rudiger come alternativa. Draxler invece con molta probabilità rimarrà al Psg, il calciatore era stato accostato anche alla Lazio e per lui ci aveva provato anche il Bayern Leverkusen. Sembra invece fatta per Bonazzoli in prestito con obbligo di riscatto al Torino.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Deulofeu, (finito nel mirino della Fiorentina per il dopo Chiesa), starebbe per passare in prestito all'Udinese. Previste nelle prossime ore le visite e la firma sul contratto con i friuliani.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Arkadius Milik ha rifiutato la Fiorentina. L'attaccante del Napoli è in uscita dalla formazione partenopea ma non riesce a trovare una sistemazione. Nella notte era stato trovato l'accordo tra le due società per il prestito dell'attaccante con un riscatto fissato a 24 milioni. Non sono bastati neanche i 4 milioni di stipendio a convincerlo.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Chiesa è pronto ad approdare nella Juventus. Il calciatore si sta sottoponendo in questi minuti alle visite d'idoneità. Operazione importante quella che porterà il talento della Fiorentina a vestire la maglia bianconera: prestito con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 14.10 - L'Atalanta, riporta Gianluca Di Marzio, sta trattando la cessione a titolo definitivo di Amad Diallo Traoré al Manchester United. Si tratterebbe di un'operazione di 30 milioni di euro più bonus, ma il giocatore non sarà subito a disposizione del tecnico per questioni di permesso di lavoro. La cessione arriverà ora, nell'attuale sessione di calciomercato, ma soltanto da gennaio il calciatore sarà un giocatore dei 'Reds' a tutti gli effetti.

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 - Non si ferma la Fiorentina: depositato in Lega il contratto di Lucas Martinez Quarta, che arriva a titolo definitivo. Il Parma, nel mentre, ha piazzato un colpo importante per rinforzare la rosa a disposizione di Liverani: dal Nizza arriva Wylan Cyprien.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - La Fiorentina mette a segno un altro colpo sulla fascia sinistra: il vice di Biraghi è Antonio Barreca che arriva dal Monaco. Visite mediche in corso e poi firma.

AGGIORNAMENTO ORE 11.33 - Nikola Kalinic sarà presto un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Dopo l'esperienza non fortunata alla Roma l'attaccante è atteso nelle prossime ore a Verona per le visite mediche e la firma sul contratto. Kalinic lascia l'Atletico Madrid a titolo definitivo: firmerà un biennale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - L'Inter ha appena depositato il contratto per il prestito di Matteo Darmian. È ufficiale dunque il trasferimento a titolo temporaneo del terzino ex Manchester United alla corte di Antonio Conte, il quale aggiunge un esterno utilizzabile su entrambe le fasce alla propria rosa. "Matteo Darmian - si legge - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".

Ultimo giorno di calciomercato, il gong finale suonerà alle 20 di questo 5 ottobre e decreterà la chiusura della finestra estiva. Queste ultime ore sono dominate dal passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: accordo con la Fiorentina trovato nella notte, prestito biennale con diritto di riscatto che prevede un pagamento rateizzato di 50 milioni di euro. La viola quindi si prepara alle contromosse: su tutte l'ingaggio di Callejon, entrato anche in orbita Lazio nelle ultime settimane, ma non è escluso il colpo Milik. Il Milan cerca un centrale - primo indiziato Kabak dello Schalke - e si prepara a mandare Laxalt in prestito al Celtic, mentre l'Inter lavora per un ritorno di Moses e per piazzare Joao Mario e Nainggolan. La Roma compie gli ultimi tentativi per riportare Smalling in giallorosso e nel frattempo l'ex Kalinic sembra pronto a tornare in Italia destinazione Hellas Verona, che avrebbe trovato un accordo per il trasferimento definitivo con l'Atletico Madrid. La Sampdoria punta Asamoah per la fascia destra, in uscita dall'Inter a zero, mentre il Sassuolo pesca in Ligue1 e trova Maxime Lopez, regista del Marsiglia che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.