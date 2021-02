DIRETTA - Calciomercato, gli affari della altre: Rugani passa al Cagliari, Kovalenko all'Atalanta

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - Sembrava fatta per Adam Ounas al Crotone, ma un'offerta dell'ultima ora del Nantes sta facendo vacillare il giocatore. Niente da fare per Genoa e Bologna nella corsa a Niang che rimane al Rennes. La squadra di Mihajlovic acquista in prestito con obbligo il difensore Valentin Antov del Cska Sofia. Eder non raggiunge l'accordo per la rescissione con lo Jiangsu Suning e non tornerà in Italia

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Il Cagliari la spunta nella corsa per Daniele Rugani. Come riporta Tuttomercatoweb, il presidente Giulini starebbe definendo proprio in questi minuti l'operazione in prestito secco dalla Juventus. Il difensore lascia il Rennes, è pronto a riabbracciare la Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - L'Atalanta ufficializza l'arrivo di Viktor Kovalenko, il centrocampista arriva dallo Shaktar. A comunicarlo la stessa società bergamasca sui propri canali social.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Ultimo giorno di mercato che potrebbe riservare ancora colpi di scena. Il Parma ha infatti avviato i contatti con la Fiorentina per Callejon e per l'attacco sonda il terreno per lo svincolato Pellè.

Meno di 24 ore alla chiusura del calciomercato invernale. Pochissimo tempo per le squadre di Serie A che proveranno a piazzare gli ultimi colpi e puntellare le rose in vista del girone di ritorno appena cominciato. Alle ore 20 di oggi si chiude la campagna trasferimenti invernale 2021 in Italia. Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che erano già svincolati prima di questo termine, non oltre il 31 marzo. Entro la mezzanotte del 2 febbraio, i club dovranno presentare, invece, le liste per la Serie A e le coppe europee. Diverse le trattative delle ultime ore con diverse squadre che si stanno muovendo, specialmente quelle impegnate nella lotta salvezza. Il Torino avrà il suo regista. Nicola è pronto ad accogliere Rolando Mandragora dell'Udinese che oggi svolgerà le visite mediche e si legherà ai granata fino al 2025. Lo stesso Torino ha lanciatola sifda al Parma per Daniele Rugani, accostato in questa sessione anche alla Lazio. Il difensore in prestito al Rennes, ma di proprietà della Juventus, è pronto a fare ritorno in Italia. Un altro nome caldissimo per questo ultimo giorno di mercato è quello di Gianluca Scamacca. L'attaccante di proprietà del Sassuolo, attualmente in forze al Genoa, può cambiare maglia subito. Su di lui c'è l'interesse sempre del club ducale e della Juve, alla ricerca di un vice Morata