DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Piatek alla Salernitana

AGGIORNAMENTO ORE 14:42 - E' arrivata in questi minuti l'ufficialità. Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore della Salernitana. L'ex Fiorentina di proprietà dell'Herta Berlino torna in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Il club che detiene il cartellino pagherà buona parte dello stipendio del giocatore (circa il 60%).

AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Il calciomercato della Juventus non si ferma. Se in entrata i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Paredes dal PSG, ecco che anche in uscita continua a muoversi qualcosa. Ieri sera è stata chiusa a sorpresa la trattativa con il Liverpool per la cessione in prestito secco di Arthur. Il brasiliano è in partenza direzione Inghilterra dove nel pomeriggio sosterrà le visite mediche con i Reds.

CALCIOMERCATO - È partito il countdown. Via all'ultimo giorno di mercato. Il ticchettio dell'orologio scandirà la giornata dei club intenti a puntellare le rispettive rose, avranno tempo fino alle 20 e ogni minuto sarà prezioso per loro. In casa Lazio si spera nell'arrivo di un terzino, tiene banco la questione legata ad Acerbi così come in casa Inter. Le prossime ore saranno decisive per lui. Nel frattempo però, la società nerazzurra sta cercando un'alternativa: Zagadou rappresenta il suo piano b. Per il Napoli c'è ancora qualche spiraglio di chiudere per il portiere del PSG, Keylor Navas mentre è pronto a lasciare andare Ounas al Lille. Il Milan si prepara ad accogliere Dest, il difensore è in arrivo dal Barcellona. La Fiorentina sta tentando il tutto per tutto per cercare di strappare Parisi all’Empoli, che sta dando filo da torcere ai viola. Verdi è a un passo dal Verona. Gli scaligeri sono in procinto di incontrare la dirigenza del Torino per sbloccare l’affare, mentre il Monza è pronto all’assalto per Shomurodov. Il Manchester City ha ufficializzato l'arrivo di Manuel Akanji dal Borussia Dortmund, ex obiettivo dell'Inter che ora in cima alla lista dei desideri ha Francesco Acerbi, l'alternativa al centrale della Lazio è lo svincolato Den-Axel Zagadou.

