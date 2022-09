Inter, Zagadou alternativa ad Acerbi: può arrivare a zero

Manca un centrale all'Inter per chiudere la propria sessione di calciomercato. La ciliegina sulla torta per Inzaghi che ha chiesto espressamente alla dirigenza nerazzurra l'acquisto di Acerbi, in uscita dalla Lazio e che conosce benissimo il tecnico. Poco meno di 11 ore al gong del calciomercato per i nerazzurri che devono chiudere questo ultimo colpo in entrata. Oggi andrà in scena un incontro in società con i dirigenti che proveranno a convincere Zhang che aveva frenato la trattativa per il 33 biancoceleste. L'alternativa sulla lista dell'Inter si chiama Dan-Axel Zagadou. Il centrale francese, svincolato dopo cinque anni al Borussia Dortmund, è il piano B low cost per i nerazzurri. Il classe '99, infatti, arriverebbe a parametro zero.