DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra entrate e uscite: tutte le news

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano due settimane alla chiusura della sessione invernale del calciomercato e tutti i club sono a caccia di ritocchi e affari per le rispettive rose. La Lazio di Simone Inzaghi non fa eccezione. Il club biancoceleste, in piena lotta per la Champions, sembrava destinata a fare da spettatrice magari chiudendo solo qualche operazione in uscita. Con il passare delle ore, però, gli indizi che qualcosa in entrata possa arrivare aumentano sempre di più. Centrocampo e attacco sembrano essere i reparti sotto osservazione. Matias Vecino potrebbe essere una soluzione per la linea mediana. Il giocatore è in uscita dall'Inter, ma sulle sue tracce ci sono anche Milan, Tottenham ed Everton. Non sarà facile, ma Inzaghi accoglierebbe a braccia aperte il sudamericano. Sul fronte avanzato era emerso il nome di Paloschi, ma dalla Spal fanno sapere che al momento non esiste ancora una trattativa. Da Salerno potrebbe arrivare Jallow. La punta potrebbe fare comodo alla Lazio avendo caratteristiche diverse rispetto a Immobile, Correa e Caicedo. Sul giocatore del Gambia ci sono anche Hajduk Spalato e Al Ahly che si sono mosse per strapparlo alla Salernitana. Bobby Adekanye, invece, potrebbe fare il percorso inverso. Per l'estate invece è tornato di moda il nome di Shaqiri del Liverpool. Potrebbe essere un'operazione importante in vista della Champions. Se ne saprà di più nei prossimi mesi. Bloccato Escalante, ha firmato un quadriennale, per l'estate si seguono anche Kumbulla e Szoboszlai, su cui la concorrenza è tanta. Aquile al lavoro anche sui rinnovi contrattuali con Luis Alberto, Luiz Felipe, Lulic e Parolo che sono i primi della lista.

USCITE - Tornando al presente, Tare è al lavoro anche per provare a piazzare i giocatori ai margini del progetto e che hanno trovato meno spazio. Durmisi è andato al Nizza, mentre André Anderson sembra destinato a fare ritorno alla Salernitana. Sempre in B, Tiago Casasola resta vicino al Cosenza che ha incassato il no di Omeonga. Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserita la Cremonese che potrebbe operare il sorpasso. L’argentino sarebbe pronto a sposare il progetto grigiorosso. Valon Berisha piace a Verona, Genoa, Brescia e Spal. Il kosovaro con Napoli e Cremonese ha mostrato dei timidi passi avanti e la società potrebbe anche decidere di dargli un'altra chance, ma molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno, con il numero sette che sogna il ritorno al Salisburgo. Kishna potrebbe tornare al Den Haag. Cercano una sistemazione, infine, anche Djavan Anderson, Minala (sondato dal Livorno), Jorge Silva e Vargic.

