Pandev: "Roma? Come un derby, speriamo ci pensi ancora Behrami..."

Confronto incrociato tra Roma e Genova nella ventesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi ospita la Sampdoria, mentre i giallorossi di Fonseca vanno a far visita al Genoa. Nella squadra rossoblù gioca anche Goran Pandev che alla soglia dei 36 anni non ha alcuna voglia di smettere. Il macedone vuole ancora impressionare e fare bene con i liguri per volare all'Europeo con la sua Macedonia, impegnata nei playoff contro il Kosovo di Berisha. L'attaccante ha parlato sulle pagine de Il Secolo XIX raccontandosi e tornando anche sulla sua esperienza alla Lazio. Soprattutto l'ex numero 19 biancoceleste ha parlato del derby contro la Roma e di come la sfida con i giallorossi non sia una come le altre. Anche oggi, a distanza di dieci anni, per lui affrontare Pellegrini e compagni è sempre una partita speciale: "Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo conj un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica". Il centrocampista svizzero, tra l'altro, si è appena legato ai liguri e chissà che domenica non possa esserci un remake di quella magica notte del 2008. Pandev ha aggiunto e incrementato la dose ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Speriamo che domenica segni ancora Valon, ma l'importante è vincere e non il marcatore".

