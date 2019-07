DIRETTA - Calciomercato Lazio, un filo lega Madrid a Trebisonda

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Zidane ha convinto Florentino Perez all'affando per Pogba: l'intreccio con Milinkovic.

CALCIOMERCATO LAZIO - Milinkovic - Manchester United, questa è l'incognita. Un affare in attesa di un'offerta ufficiale, tutto bloccato dall'ancora non avvenuta cessione di Pogba al Real Madrid. A complicare il tutto però c'è anche la questione Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, ormai dato vicinissimo ai Red Devils per ben 62 milioni di euro, cifra comunque inferiore rispetto a quella che bisognerebbe investire per Milinkovic. I prossimi giorni saranno decisivi, si aspetta un movimento ufficiale del club inglese. E nel frattempo arrivano segnali dal Trabzonspor per il sostituto del serbo: Yusuf Yazici, principale indiziato, non ha preso parte neanche dalla panchina all'amichevole precampionato contro il Parma, situazione che potrebbe essere legata a rumours di mercato. Insomma, una telenovela tenuta insieme da un filo che va da Madrid a Trebisonda, passando per Lisbona, Manchester e Roma.

POSSIBILITA' - In uscita Milan Badelj cerca di capire se troverà una sistemazione tra Bordeaux, Fenerbahce e Fiorentina, ma i viola starebbero virando su Rongier del Nantes. Infine, concorrenza nuova per N'Soki del Paris Saint Germain, più volte accostato alla Lazio dalla Francia: ci prova il Newcastle, ma le richieste del club parigino sono considerate eccessive.