Calciomercato Lazio, la Fiorentina vira su Rongier: Badelj più lontano

Il futuro di Milan Badelj continua ad essere incerto, con il giocatore non soddisfatto dell'impiego che Inzaghi ne fa alla Lazio ma senza che ci siano ancora possibilità concrete per il trasferimento. Tra i club interessati al croato ci sono Bordeaux, Fenerbahce e Fiorentina, ma il mercato non decolla e Badelj resta un giocatore della Lazio. E intanto, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i viola starebbero virando su un altro profilo per il centrocampo: si tratta di Valentin Rongier, capitano del Nantes classe '94. Nonostante si tratti di un'operazione costosa, la Fiorentina potrebbe provarci con forza, accantonando l'ipotesi di un ritorno in Toscana di Badelj. Ipotesi che però non è ancora del tutto tramontata, tanto dipenderà anche dall'effettiva riuscita dell'affare Rongier.

