Calendario Serie A, domani il sorteggio: dove vederlo in tv e streaming

Ci siamo, la nuova Serie A sta per partire. Lunedì 29 è previsto il sorteggio. Il via è giù fissato per il weekend del 24-25 agosto, mentre la fine dei giochi sarà il 24 maggio 2020. Previsti tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Inoltre, ci saranno 4 soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Dopo un anno con le partite durante le vacanze natalizie, torna la pausa invernale che è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio.

CALENDARIO SERIE A DOVE VEDERLO - L’evento andrà in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A e verrà condotto da Leo Di Bello e Giorgia Cenni, insieme a Luca Marchegiani e Stefano De Grandis, per le interviste e i commenti a caldo sulle giornate di gara che verranno via via svelate. Collegamento iniziale alle ore 18.45. Evento che sarà possibile seguirlo anche in streaming con l'app Sky Go.

Calciomercato, Caceres veso l'Atalanta

Calciomercato Lazio, Yazici in pole

TORNA ALLA HOMEPAGE