Calciomercato Lazio: Yazici in pole, ma il Trabzonspor non fa sconti

CALCIOMERCATO LAZIO - Yusuf Yazici è il calciatore scelto da Igli Tare per rinforzare il centrocampo della Lazio. Potrebbe essere l'erede di Milinkovic Savic, ma non è escluso che il club capitolino decida di prenderlo anche in caso di permanenza del serbo. Il classe 97 piace tantissimo dalle parti di Formello. Fisico, tecnica e temperamento hanno conquistato la dirigenza. Il nazionale turco ha messo la Lazio in cima alle sue destinazioni preferite preferendola al Lille e alla Ligue1. A dividere i due promessi sposi c'è però il Trabzonspor. Il club turco gioca ovviamente al rialzo e per il proprio gioiello non ha intenzione di fare sconti.

I DETTAGLI - Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, la squadra di Trebisonda chiede 20 milioni per il cartellino con l'aggiunta di una percentuale su una rivendita futura pari al 20%. I soldi su un'eventuale cessione sono la conditio sine qua non dell'affare e ha un po' rallentato la corsa della Lazio. Tare vorrebbe spendere meno e vi avevamo raccontato del tentativo di inserire dei bonus per arrivare a un accordo. Si continua a trattare anche se il club biancoceleste aspetta ancora le cessioni per monetizzare e affrontare il Trabzonspor con argomenti più convincenti. Intanto Yazici avrà un primo assaggio di Italia con le amichevoli dei prossimi giorni contro Parma e Verona. Sarà un modo per tutti i tifosi biancocelesti di vederlo da vicino e scoprire quello che potrebbe essere uno dei loro nuovi beniamini.

