Calciomercato Lazio, anche il Newcastle su N'Soki. Ma il Psg spara alto

Nuova pretendente per Stanley N'Soki, giovane difensore del Paris Saint Germain a più riprese accostato alla Lazio dai media francesi. Secondo quanto riporta Sky Sports, il Newcastle starebbe tentando di portare oltremanica il classe '99, ma il club parigino spara alto: ben 12 milioni di sterline la richiesta per il giocatore, una cifra che il club inglese non sembra disposto ad offrire. Tra le società interessate a N'Soki ci sono anche Saint Etienne, Schalke 04, Lille e Eintracht Francoforte, la Lazio resta sullo sfondo.

